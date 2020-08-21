Ремонт дорог в Пскове станет еще эффективней со следующей недели

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В Псковскую область поступила новая специализированная техника – перегружатель и дорожная фреза. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Сейчас техника находится в Псковском филиале «Псковавтодора» и проходит пуско-наладочные работы. Перегружатель и дорожная фреза со следующей недели будут использоваться на 1-ом пусковом комплексе Северного обхода города Пскова» - отметили в пресс-службе.

Обе немецкие машины куплены за средства областного бюджета.

Перегружатель BMF 2500 предназначен для перегрузки различных асфальтобетонных и холодных смесей из самосвалов в бункер асфальтоукладчика. За счет этого существует безостановочная укладка асфальта. Конвейер, по которому передается смесь, поворачивается в обе стороны более чем на 450 градусов и позволяет работать сразу с несколькими асфальтоукладчиками.

Дорожная фреза BМ2000/60 предназначена для фрезерования полос асфальта и грунтовых покрытий. Благодаря среднему расположению барабана она подходит для ремонтных работ или полного удаления покрытия автомагистралей и крупных федеральных дорог.