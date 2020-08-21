Великолучанина лишили дома за долги более 4-х миллионов рублей

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В Великих Луках у должника арестовали земельный участок. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области. Он задолжал свыше 4 миллионов рублей.

Мужчина игнорирует требование судебного пристава погасить сумму в 4 миллиона 327 тысяч рублей.

Задолжнику ограничили выезд из России, обратили взыскание на его денежные средства в банках и запретили регистрировать имущество. Помимо этого, ему вручили предупреждение по статье за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Крайней мерой стало взыскание на имущество. У мужчины изъяли земельный участок площадью 251 591 квадратных метров.

«Предварительная оценка земельного участка - 4 550 000 рублей. В настоящее время осуществляется процедура официальной оценки и передачи на реализацию арестованного участка» - отметили в пресс-службе.

Работа по исполнительному производству продолжается.