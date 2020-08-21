Псковские школьники вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена»

Фото с сайт администрации Пскова

Школьники из Пскова прошли в полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Справка: конкурс «Большая перемена» существует для того, чтобы подрастающее поколение проявило свои знания, эрудицию и творческие способности. Как заявляют организаторы: «Этот конкурс для тех: кто готов меняться и менять мир; кто хочет показать себя; кто умеет и не страшится действовать».

Победителей выбирают в девяти номинациях: «Твори!» (сфера искусства); «Сохраняй природу!» (экология и сохранение природы); «Меняй мир вокруг!» (комфортная среда); «Будь здоров!» (медицина); «Создавай будущее!» (проекты будущего); «Расскажи о главном!» (медиа и СМИ); «Делай добро!» (общественные инициативы); «Познавай Россию!» (современные идеи для туризма); «Помни!» (патриотизм).

В соревновании принимают участи 2060 школьников города Пскова. Команда из многопрофильного правового лицея №8 под предводительством Татьяны Копышевой прошла в полуфинал. Они выбрали направление «Помни!».

Победители финального этапа, получат «Детский капитал» на личное образование и развитие, а также путевки в международный детский центр «Артек».