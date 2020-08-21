Две трети псковичей сочли ненужной прививку от коронавируса

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Большинство псковичей (69%) не считают нужным прививаться от COVID-19, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в группе «Комсомольской правды» в социальной сети «ВКонтакте».

30% опрошенных отметили, что привиться от коронавируса необходимо.

При этом, из опрошенных женщин, всего 26% считают прививку необходимой мерой, 73% - против.

Мужчины относятся к вакцинации более лояльно. 62% считают, что сделать прививку от коронавируса необходимо.

Исследование показало, что псковичи относятся к прививке с некоторым недоверием.

Для сравнения, по данным опроса ВЦИОМа, проведенного в мае этого года, большинство россиян (59%) были бы готовы сделать прививку от COVID-19 себе и членам своих семей в случае появления соответствующей вакцины.