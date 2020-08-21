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Тело 4-летнего ребенка обнаружили рыбаки на острове Залита в Псковской области

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На острове Залита обнаружили тело утонувшего ребенка. Об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как сообщает агентство, за несколько часов до обнаружения, в социальных сетях появилось объявление о пропаже 4-летнего ребенка. После чего рыбаки обнаружили его, доставили к берегу и передали следственно-оперативной группе.

Личность ребенка и детали произошедшего устанавливаются.

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На 15:54 стало известно, что семья, потерявшая ребенка не проживала на острове Залита, а приехала из другого региона.

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