В Псковской области почти выполнили план по уборке урожая

Фото: администрация Псковской области

В Псковской области сельскохозяйственные производители убрали почти все зрелое зерно с полей, более 88 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Общая площадь полей составила выше 21 тысячи гектаров, это больше половины посева.

«Больше всего зерновых и зернобобовых культур аграрии намолотили в Пыталовском районе — около 22,5 тыс тонн с площади 3,7 тыс га, в Псковском районе — более 18 тыс тонн с площади 4 тыс га, в Островском районе — свыше 9 тыс тонн с площади около 1,4 тыс га, в Палкинском районе — 7,7 тыс тонн с площади почти 1,2 тыс га» - отметили в пресс-службе.

В этом году уборочная площадь зерновых культур составляет более 43 тысяч гектаров.