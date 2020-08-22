В Пскове готовятся к новым рекордам на конкурсе «Десантный взвод»

Фото: МО РФ

В Пскове собрали лучший взвод, чтобы представить Россию на международном этапе конкурса «Десантный взвод». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе МО РФ.

«В сборную команду вошли лучшие военнослужащие «крылатой пехоты», показавшие наиболее высокие результаты в ходе Всеармейского этапа» - поделились в пресс-службе.

Основной этап конкурса – это гонки на боевых машинах десанта и командная эстафета на БМД. Отечественные экипажи считаются лучшими в Российской Федерации.

Фото: МО РФ

Для подготовки к конкурсу была составлена специальная программа. В ней учли психологические, морально-волевые и физические показатели.

В прошлом году на международном этапе конкурса «Десантный взвод» российская команда установила 8 рекордов в разных дисциплинах.

«Проведенная подготовительная работа, позволяет надеяться, что все предыдущие рекордные показатели будут значительно улучшены» - отметили в министерстве.