В Псковской области выздоровевших людей от Covid-19 больше, чем заболевших

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Статистику по коронавирусу в Псковской области на 22 августа опубликовал губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. За сутки выявлено 34 случая заражения.
Всего в нашем регионе заразились 4 384 человек, выздоровели 3 131, умерли 61. За последние сутки поправился 37 человек, умер от коронавируса еще один человек.
По данным на 22 августа в России зафиксировано всего 951 897 случаев заражения Covid-19. За последние сутки выявлено 4 921 заболевших, из них 1 238 болеют без видимых симптомов.
Статистика по районам:
Псков – 1383
Великие Луки – 850
Псковский район – 374
Островский район – 313
Великолукский район – 190
Порховский район – 154
Невельский район – 144
Новосокольнический район – 114
Дновский район – 107
Плюсский район – 102
Гдовский район – 87
Печорский район – 71
Дедовичский район – 67
Бежаницкий район – 52
Палкинский район - 52
Струго-Красненский район – 47
Опочецкий район – 45
Красногородский район – 41
Куньинский район –39
Себежский район – 30
Пустошкинский район – 26
Новоржевский район – 25
Усвятский район – 24
Пыталовский район – 22
Локнянский район – 14
Пушкиногорский район – 11