В Псковской области выздоровевших людей от Covid-19 больше, чем заболевших

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Статистику по коронавирусу в Псковской области на 22 августа опубликовал губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. За сутки выявлено 34 случая заражения.

Всего в нашем регионе заразились 4 384 человек, выздоровели 3 131, умерли 61. За последние сутки поправился 37 человек, умер от коронавируса еще один человек.

По данным на 22 августа в России зафиксировано всего 951 897 случаев заражения Covid-19. За последние сутки выявлено 4 921 заболевших, из них 1 238 болеют без видимых симптомов.

Статистика по районам:

Псков – 1383

Великие Луки – 850

Псковский район – 374

Островский район – 313

Великолукский район – 190

Порховский район – 154

Невельский район – 144

Новосокольнический район – 114

Дновский район – 107

Плюсский район – 102

Гдовский район – 87

Печорский район – 71

Дедовичский район – 67

Бежаницкий район – 52

Палкинский район - 52

Струго-Красненский район – 47

Опочецкий район – 45

Красногородский район – 41

Куньинский район –39

Себежский район – 30

Пустошкинский район – 26

Новоржевский район – 25

Усвятский район – 24

Пыталовский район – 22

Локнянский район – 14

Пушкиногорский район – 11