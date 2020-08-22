На открытии конкурса «Десантный взвод» впервые покажут фигурное вождение бронеавтомобилей «Рысь»

Фото: Минобороны РФ

В Пскове на торжественной церемонии открытия конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод» впервые покажут выступления по фигурному вождению бронеавтомобилей «Рысь». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Фигурное катание покажут водители отдельного разведывательного батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Они продемонстрируют элементы экстремального вождения, маневрирования и исполнения сложных фигур синхронного управления четырьмя бронеавтомобилями на ограниченной площадке размером 30 х 40 метров.

«Синхронность действий автомобилей под мелодичную музыку на ограниченной площадке создает динамику и сложность фигурного вождения при исполнении опасных элементов «кольцо», «восьмерка», «мельница», «ножницы», - пояснил тренер коллектива, заместитель командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения по вооружению гвардии полковник Виталий Житенко.

Во время выступления бронеавтомобили исполнят зеркальные движения. Они будут сближаться друг к другу на расстояние 10 сантиметров.

На базе полигона «Завеличье» прошло более пяти тренировок новой программы.

Торжественная церемония открытия Международного этапа конкурса «Десантный взвод – 2020» пройдёт 23 августа на полигоне «Завеличье» в Псковской области.