Доктор архитектуры Андрей Вайтенс приехал в Псковскую область для создания набросков храмов

Фото: Подворье Псково-Печерского монастыря(@ podvorie_pechory_monastery)

Подворье Псково-Печерского монастыря посетил доктор архитектуры и профессор Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета Андрей Вайнтес. Об этом сообщили на странице Подворья Псково-Печерского монастыря в Instagram.

Во время поездки в Псковскую область, Андрей Вайнтес решил остановиться около Никольского и Покровского храмов подворья в Пскове, чтобы сделать рисунки-наброски.

Как рассказали "Комсомольской правде в Пскове" сотрудники Подворья, "Андрей Георгиевич приехал из Старой в Псков, путешествует. Делает наброски храмов Пскова. Сейчас поехал рисовать Мирожский монастырь".

Кроме того, гость пообещал сотрудникам Подворья в следующую свою поездку в Псков остановиться в Паломническом доме. "Ждём с нетерпением!" - сообщили в Подворье.