Флэшмобом фонариков поддержали псковичи первый концерт фестиваля "Музыка на воде"

Фото: КП в Пскове

Вчера, 21 августа, в центре Пскова состоялся первый симфонический концерт фестиваля "Музыка на воде". На первый, после карантина, и уникальный городской концерт, пригласительные были разобраны горожанами всего за несколько часов, несмотря на то, что большой рекламы у мероприятия не было.

Музыка еще никогда не была так близка и интересна жителю Пскова, а полет утки в дендропарке никогда не сопровождался симфоническим концертом. Именно так "Комсомольская правда в Пскове" запомнила первый концертный день фестиваля.

Семьи с детьми, молодые пары и пенсионеры, устроившись на пледах на берегу Мирожки, слушали композиции Баха, Вивальди, Генделя и других композиторов. Эпоха барокко на сцене и яркие пуфы на берегу. Между ними несколько столетий и один утиный пруд.

Каждую композицию слушатели встречали и провожали громкими аплодисментами и криками "браво!". А когда начало темнеть и становиться прохладно, некоторые зрители начали расходиться. Но те, кто остался, стали свидетелями незапланированного флэшмоба.

На против основного берега для зрителей, несколько человек включили фонарики на телефонах и начали, синхронно музыке, ими размахивать. Спустя пару секунд, зрители напротив начали включать свои фонарики и поддерживать их затею. И без того красиво освещенный парк засиял фонариками горожан, что отвлекло всех от прохлады и влажности, которая наступала к концу мероприятия.