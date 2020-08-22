Луки.ру провили стрим для тех, кто еще не побывал в обновленном парке культуры и отдыха

Фото: Луки.ру

В Великих Луках к Дню города открыли реконструированный парк культуры и отдыха. Сегодня там ажиотаж и огромные очереди из горожан. Об этом сообщает портал Луки.ру.

Для того, чтобы побывать в парке из собственного дома, портал провел прямую трансляцию. Видео доступно по ссылке.

Под стримом активно делятся своими впечатлениями те, кто уже посетил парк, а те, кто только собирается, получают ответы на вопросы о цене и очередях.

"Очень здорово! Слов нет, одни положительны эмоции. Восторг", "супер. спасибо. красота. радость. эмоции. Спасибо!!!!", "Спасибо! Так круто для нашего города сделали" - пишут подписчики сообщества.

Подписчица Екатерина Иванова задала вопрос во время прямого эфира "скажите, пожалуйста, многодетным есть скидки какие-нибудь?", на что сразу получила ответ в комментарии: "да, 30%".

Аттракционы и динопарк встречали сегодня посетителей с самого утра, а в день города работники парка пообещали горожанам запустить иллюминацию на обновленном колесе обозрения.