Мехуборка оповещает жителей Псковской области о «невыясненных платежах»

В сообществах Псковской области социальной сети ВКонтакте начали распространяться оповещения жителей региона о необходимости указывать номер лицевого счета и адрес при оплате платежек по обращению с ТКО.

Как сообщают в компании, это обращено только тем, кто оплачивает услугу через коммерческий банк. Когда платежи доходят до получателя, они не имеют номера лицевого счета и адреса, по которому происходит оплата. В связи с этим, попадают в раздел «невыясненные платежи» и не поступают на лицевой счет отправителя.

Если граждане попали в такую ситуацию, им предлагают обратиться на электронную почту регионального оператора ro_pskov@mehuborka.ru, либо в центр обслуживания клиентов.

При обращении необходимо будет предъявить чек об оплате и написать заявление на розыск платежа.

Центр обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове находится на ул. Льва Толстого, д. 3; в Великих Луках — на пр-те Ленина, д. 29.

Также документы можно оставить в почтовом ящике, размещенном на дверях псковского центра обслуживания.

Телефоны call-центров Экопрома:

8 (8112) 20-19-21 (Псков),

8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки).

«Горячая линия» регоператора: 8(800)234-24-23.