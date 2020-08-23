На какой фильм сегодня можно пойти в кинотеатрах Псковской области

Сегодня в Пскове действуют четыре кинотеатра. Это Мираж Синема, Silver Cinema, Победа и Смена. Они начали открывать киносеансы после карантина совсем недавно. Предлагаем вам посмотреть, что идет в кинотеатрах 23 августа.

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Гренландия 16+ (6,9 на КиноПоиске)

В главных ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарин, Роджер Дэйл Флойд и др.

Сюжет: Конец света вот-вот наступит из-за приближающейся к Земле комете. Спрятаться от нее можно только в бункере, который находиться в Гренландии. Джон, его жена и их сын решаются на опаснейшее путешествие к месту спасения, но на их пути возникают препятствия из-за разрушений и обезумевших людей.

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Агент Ева 18+ (5,6 на КиноПоиске)

В главных ролях: Джессика Честейн, Джон Малкович, Джесс Вейкслер и др.

Сюжет: Чрезвычайно красивая и умная наемная убийца Ева передвигается по миру, словно тень. По пути убирает людей по заданию руководства. Но с одним из объектов ей не удается справиться также быстро. А когда Ева решила наладить отношение со своей семьей, которую не видела 8 лет, на нее саму совершают покушение.

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Красотка в ударе 12+

В главных ролях: Юлия Александрова, Лариса Кокоева, Максим Блинов

Сюжет: Обычная девушка Полина обладает заурядной внешностью, кучей проблем дома и на работе, встречается с одноклассниками, когда представится случай. Но однажды, проснувшись утром она понимает, что стала красоткой и теперь перед ней открыты все двери. Или это ей только кажется?

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Феи: Тайна страны драконов 6+

В главных ролях: эльфы и драконы :)

Сюжет: В волшебной стране "Баяла" уже давным-давно живут эльфийские племена бок о бок с драконами. Между ними всегда была особая магическая связь, ведь эльфы охраняли яйца драконов. Но в один из дней Офира - королева темных эльфов украла драконьи яйца и прихватила маленькую принцессу солнечных эльфов. Драконы исчезли и страна стала терять свою волшебную силу, но Офира, между тем, становилась все более могущественной. Где тот герой, который объединит эльфийские племена для спасения принцессы и вернет счастье на родную землю.