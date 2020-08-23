С 20% скидкой можно приобрести билеты на спектакли Пушкинского фестиваля до 1 сентября

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина открыл льготы на покупку билетов на спектакли XXVII Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет с 20 по 28 сентября. Все билеты можно приобрести в кассе театра с 20-процентной скидкой.

Сотрудники театра драмы обращают внимание, что продажа билетов на фестивальные спектакли открывается постепенно. При проведении мероприятий соблюдаются все нормы противоэпидемиологической безопасности. Кроме этого, сокращены и количество мест для посадки.

Поступление билетов в продажу можно отследить по ссылке, в электронной афише театра. Приобрести можно там же или в кассе по адресу ул. Пушкина, д.13, с 11.30 до 19.30 ежедневно (обед с 15.00 до 16.00).