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С 20% скидкой можно приобрести билеты на спектакли Пушкинского фестиваля до 1 сентября

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Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина открыл льготы на покупку билетов на спектакли XXVII Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет с 20 по 28 сентября. Все билеты можно приобрести в кассе театра с 20-процентной скидкой.

Сотрудники театра драмы обращают внимание, что продажа билетов на фестивальные спектакли открывается постепенно. При проведении мероприятий соблюдаются все нормы противоэпидемиологической безопасности. Кроме этого, сокращены и количество мест для посадки.

Поступление билетов в продажу можно отследить по ссылке, в электронной афише театра. Приобрести можно там же или в кассе по адресу ул. Пушкина, д.13, с 11.30 до 19.30 ежедневно (обед с 15.00 до 16.00).