Как создать интернет-магазин с нуля расскажут псковичам на бесплатном 5-дневном интенсиве

Минэкономразвития России совместно с общественной организацией «Союз деловых людей» и порталом «Мой бизнес» проведут для псковичей бесплатный онлайн-интенсив «iShop-Start – интернет-магазин с нуля». Об этом сообщили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Интенсив начнется 24 августа. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Всего запланировано 5 вебинаров, на которых участникам расскажут об основных рекламных инструментах организации бизнеса в онлайн и расширении возможностей для сбыта продукции.

На онлайн-занятиях участникам расскажут:

• как выбрать нишу для успешного старта;

• как выбрать движок сайта, выбор и подключение логистики и платежных систем;

• рекламная стратегия и SEO-продвижение;

• как и где искать надежного поставщика и как вести с ним переговоры, даже если у вас нет еще своего магазина;

• каталог товара – сделать самому или автоматизировать;

• как получить практические навыки.

В программе интенсива «iShopStart»:

• 24 августа 2020 г. 11:00-13:00 - Основы интернет-торговли, выбор ниши;

• 25 августа 2020 г. 11:00-13:00 - Выбор поставщика, создание каталога товаров;

• 26 августа 2020 г. 11:00-13:00 - Создание интернет-магазина. Загрузка товаров;

• 27 августа 2020 г. 11:00-13:00 - Рекламная стратегия. Таргет;

• 28 августа 2020 г. 11:00-13:00 - Юридические вопросы. Бухучёт и налогообложение.