Коронавирус в Псковской области на 21 августа: заразились сразу 50 псковичей

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За прошедшие сутки 50 псковичей заразились COVID-19, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

С начала пандемии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 4 434. За это время выздоровели 3 167 человек, в том числе 36 за последние сутки.Кроме этого, 61 человек скончался.

Статистика по районам:

Псков – 1 409 случаев,

Великие Луки – 858,

Бежаницкий район – 52,

Великолукский район – 190,

Гдовский район – 88,

Дедовичский район – 67,

Дновский район – 107,

Красногородский район – 41,

Куньинский район – 39,

Локнянский район – 14,

Невельский район – 144,

Новоржевский район – 26,

Новосокольнический район – 120,

Опочецкий район – 45,

Островский район – 317,

Палкинский район – 52,

Печорский район – 72,

Плюсский район – 102,

Порховский район – 154,

Псковский район – 376,

Пустошкинский район – 26,

Пушкиногорский район – 11,

Пыталовский район – 22,

Себежский район – 31,

Стругокрасненский район – 47,

Усвятский район – 24.