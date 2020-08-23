Коронавирус в Псковской области на 21 августа: заразились сразу 50 псковичей

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За прошедшие сутки 50 псковичей заразились COVID-19, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
С начала пандемии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 4 434. За это время выздоровели 3 167 человек, в том числе 36 за последние сутки.Кроме этого, 61 человек скончался.
Статистика по районам:
Псков – 1 409 случаев,
Великие Луки – 858,
Бежаницкий район – 52,
Великолукский район – 190,
Гдовский район – 88,
Дедовичский район – 67,
Дновский район – 107,
Красногородский район – 41,
Куньинский район – 39,
Локнянский район – 14,
Невельский район – 144,
Новоржевский район – 26,
Новосокольнический район – 120,
Опочецкий район – 45,
Островский район – 317,
Палкинский район – 52,
Печорский район – 72,
Плюсский район – 102,
Порховский район – 154,
Псковский район – 376,
Пустошкинский район – 26,
Пушкиногорский район – 11,
Пыталовский район – 22,
Себежский район – 31,
Стругокрасненский район – 47,
Усвятский район – 24.