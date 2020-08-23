Река Кебь в Псковском районе теперь не будет преградой для местных жителей

Фото администрации Псковской области

В Псковском районе новый мост через реку Кебь введен в эксплуатацию. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Прежний мост постоянно затапливало, и местные жители оказывались отрезанными от федеральных дорог. Теперь люди в любое время года смогут передвигаться между деревнями Языково и Гниловец, садоводческими товариществами «Восток» и «Кебь» и дачными участками.

Подрядчик провел много работ, передают в пресс-службе: «расчистку территории от деревьев и кустарника, восстановление и закрепление трассы, устройство насыпи и присыпных обочин. На основном ходу было выполнено устройство дренирующего слоя из песка, укладка геосинтетического материала, устройство слоя основания из щебеночно-песчано-гравийной смеси и двухслойного покрытия из асфальтобетона».

Фото администрации Псковской области

Такие же работы провели на прилегающих территориях. Также рядом построили новую автобусную остановку.

«Новый мост стоит на двух опорах, пролетное строение состоит из 5 балок. Имеется тротуар для пешеходов и маломобильных групп населения. Кроме того, теперь мост освещается, как и автобусная остановка. Сооружение соответствует современным требованиям по грузоподъемности и безопасности» - поделились в комитете.

Старый же мост разобрали, а на его месте подготовили площадку для пляжа.