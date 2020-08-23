В Куньинском культурном центре актеры выступают на новой сцене

Фото: газета "Пламя"

В поселке Кунья завершается ремонт Районного культурного центра. Об этом сообщила газета «Пламя» Куньинского района.

День поселка местные жители уже отпраздновали на новой сцене культурного центра. Стены и потолки выкрасили в черный цвет. Установили новые кулисы и задники.

Фото: газета "Пламя"

Работники организации поделились, что все изготовлено очень качественно, аккуратно, из добротного материала.

Помимо ремонта в доме культуры обновили оборудование. В учреждение поступило новая акустическая система, видеокамера со штативом, телевизор, компьютеры и ноутбуки.

Реставрацию проводили по программе «Культура малой родины».