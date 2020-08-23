В Усвятах дети с сентября пойдут в новую отреставрированную школу

Фото: газета "Новая жизнь"

В Усвятах почти завершился капитальный ремонт средней школы. Об этом сообщила районная газета «Новая жизнь».

Отремонтированный объект сдадут уже 30 августа, а в сентябре школьники пойдут туда учиться.

Фото: газета "Новая жизнь"

Основное внимание уделили ремонту кровли над столовой. Помимо этого, обновили восемь учебных кабинетов.

«В столовой и пищеблоке уже проведена покраска, идет ремонт в туалетных комнатах на первом и втором этажах с заменой сантехники, отремонтирована входная группа (тамбур). Кроме этого, в школе заменят 700 светильников» - отметили в газете.

Фото: газета "Новая жизнь"

Ремонт реализуется в рамках государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы». На все работы потратят более 8 миллионов рублей, согласно заключенному контракту.