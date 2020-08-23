Житель Невеля может попасть в тюрьму за незаконную регистрацию иностранца

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В Невеле мужчина незаконно зарегистрировал гражданина Таджикистана и попал под суд. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следователи установили, что в доме 8 по улице Ломоносова 48-летний местный житель незаконно зарегистрировал гражданина Республики Таджикистан. Он дал признательные показания.

На обвиняемого завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В управлении напомнили, что эта статья предусматривает следующие санкции: «Граждане наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».