В Пскове ищут очевидцев смертельного ДТП

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В Пскове разыскивают очевидцев дорожной аварии, которая произошла напротив Магеллана. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

15 августа в 17:10 в городе Пскове у дома №41 по Рижскому проспекту пьяный водитель Hyundai сбил насмерть велосипедистку.

В ходе попытки скрыться с места преступления, на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной водитель протаранил ограждение и вылетел на еще одного пешехода.

«Просьба откликнуться очевидцев произошедшего и обратиться по адресу: город Псков, улица Инженерная дом 4а, кабинет 309, а также позвонить по телефону 02 или 59-63-58» - передали в УМВД.