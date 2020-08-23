Печоры посетит с выступлением музыкант из Карелии

Фото: группа в соцсети ВКонтакте «Органные концерты в Печорах»

В Печоры приедет на выступление музыкант из Карелии Александр Новоселов. Об этом сообщили в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети ВКонтакте.

25 августа в кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12а состоится концерт. В этой церкви стоит исторический духовой орган. Инструмент построен эстонской фирмой в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России.

Исполнять будет органист Александр Новосёлов из Карелии.

В программе:

И. С. Бах (по Й. Эрнсту). Концерт соль-мажор в трёх частях.

И. С. Бах. Хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе».

К. Дакен. «Кукушка».

Ф. Мендельсон. Соната № 5 в трёх частях.

А. Марчелло. Адажио.

А. Пьяццолла. Либертанго.

М. Дюруфле. Токката.

Э. Пазини. Кантабиле.

Л. Вьерн. «Вестминстерские колокола».

Концерт начнется в 18:30 во вторник.

«Просим вас обязательно соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию» - передали организаторы.