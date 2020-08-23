Печоры посетит с выступлением музыкант из Карелии

Фото: группа в соцсети ВКонтакте «Органные концерты в Печорах»
В Печоры приедет на выступление музыкант из Карелии Александр Новоселов. Об этом сообщили в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети ВКонтакте.
25 августа в кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12а состоится концерт. В этой церкви стоит исторический духовой орган. Инструмент построен эстонской фирмой в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России.
Исполнять будет органист Александр Новосёлов из Карелии.
В программе:
И. С. Бах (по Й. Эрнсту). Концерт соль-мажор в трёх частях.
И. С. Бах. Хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе».
К. Дакен. «Кукушка».
Ф. Мендельсон. Соната № 5 в трёх частях.
А. Марчелло. Адажио.
А. Пьяццолла. Либертанго.
М. Дюруфле. Токката.
Э. Пазини. Кантабиле.
Л. Вьерн. «Вестминстерские колокола».
Концерт начнется в 18:30 во вторник.
«Просим вас обязательно соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию» - передали организаторы.