Международный этап конкурса «Десантный взвод» открыт в Пскове

Фото: администрация Псковской области.

Сегодня в шестой раз стартовал Международный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод-2020». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе МО РФ.

В течение десяти дней на территории Псковской области в захватывающих состязаниях сойдутся лучшие представители Воздушно-десантных войск из 10 стран.

«С каждым годом интерес и география стран, присоединяющихся к международным Армейским играм и Десантному взводу приумножается» - отметил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками о коллективным силам оперативного реагирования и миротворческим операциям генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Проведение этих игр способствует повышению уровня профессионализма военнослужащих и экипажей.

Первый этап конкурса начнется завтра, 24 августа. Участники определят лучшую команду в десантировании в составе взвода, сборе на площадке приземления и марш-броске на 10 километров.