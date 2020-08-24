Великолукский центр эстетического воспитания выиграл целый концертный зал

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

В Великих Луках городской центр эстетического воспитания получил оборудование для виртуального концертного зала. Об этом сообщила газета «Великолукская правда. Новости».

Центр выиграл в конкурсе по национальному проекту «Культура». Его цель – это оснащение учреждений культуры России специальной аппаратурой, создающей виртуальные концертные залы. Это расширит возможности публики в ее знакомстве с классической музыкой, исполняемой звездами первой величины и оркестрами мирового уровня.

«Этим многообещающим проектом сотрудники центра занимались достаточно серьезно, даже побывали в Псковском областном колледже искусств имени Николая Римского-Корсакова, где подобный виртуальный концертный зал уже функционирует» - поделилась директор Центра эстетического воспитания Наталья Плеханова.

С помощью качественного видеопроектора, экрана и звуковой аппаратуры культурный центр сможет транслировать онлайн любой концерт.