Пятилетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Пскове

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В Пскове пятилетний ребёнок выпал из окна пятого этажа, сообщила в своем Instagram-аккаунте уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

«Очередная трагедия в Пскове. 5 лет, 5 этаж, ребёнок без присмотра взрослых. Открытое окно манит как магнит! Старшие дети не доглядели. Москитная сетка не спасла и никогда не спасет. Это не её функция, увы», - рассказала Наталия Соколова.

«Желаю скорейшего выздоровления малышу», - добавила она.

Омбудсмен пожелала малышу скорейшего выздоровления и попросила псковичей не оставлять окна и балконы открытыми в помещении, где есть ребёнок.