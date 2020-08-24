Второй титул Чемпиона России присужден псковичке Маргарите Сырадоевой

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Сегодня стало известно о присуждении второго титула Чемпиона России псковской велосипедистке Маргарите Сырадоевой. Об этом сообщил Центр спортивной подготовки Псковской области.

После удачного открытия велосезона в Ижевске, где Маргарита стала победительницей Всероссийской многодневной гонки, в этом городе спустя три недели состоялся еще один Чемпионат.

В командной гонке на 50 километров она вновь одержала победу. На счету девушки уже пятая победа в Чемпионатах России.

Тренер спортсменки Вячеслав Тарасов отметил, что сезон достаточно сложный, несмотря даже на высокую плотность гонок:

"В различных регионах ситуация с коронавирусом разная, поэтому федерация буквально в ручном режиме находит места и способы проведения соревнований. И в мужском и в женском зачете нас еще ждут статусные соревнования в этом сезоне, но предсказать точно их место и сроки пока сложно".