Псковский форсаж: пьяный водитель устроил ночные гонки с полицией

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В ночь на 23 августа, пьяный водитель автомобиля ВАЗ-2104 устроил гонки с полицией по ночному Пскову, сообщили в пресс-службе областного УМВД

Ночью в полицию поступило сообщение о том, что на улице Олега Кошевого, пскович, отъезжает от кафе на своем автомобилей, управляя транспортом в нетрезвом состоянии.

Сотрудники псковского ГИБДД УМВД России по городу Пскову незамедлительно выехали по указанному адресу, чтобы проверить поступившую информации.

Автомобиль был замечен на улице Ипподромной. Увидев инспекторов дорожной полиции, пскович не отреагировал на требования об остановке, а, наоборот, попытался скрыться.

На неоднократные требования остановить автомобиль водитель не реагировал. Уходя от погони мужчина грубо нарушал правила дорожного движения и создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Руководствуясь Федеральным законом «О полиции», стражи порядка, неоднократно предупредив водителя, что если он не остановится будет применено оружие произвели предупредительный выстрел в воздух. Когда и предупредительные выстрелы не помогли, полицейский открыл огонь по автомобилю и пробил колесо. Автомобиль был остановлен и задержан на улице Крестки.

В связи с явными признаками алкогольного опьянения, мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование. Специальный прибор показал опьянение водителя - 0,644 миллиграмм алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, при допустимой норме - 0,16 миллиграмм. При проверке также выяснилось, что прошлым летом 29-летнего молодого человека уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде.

Автомобиль был отправлен на спецстоянку, а его владелец доставлен в отдел полиции для рассмотрения дела за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

По данному факту проводится проверка, в виду наличия признаков уголовно наказуемого преступления, предусмотренного статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» УК РФ.