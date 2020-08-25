За сутки ни один пскович не вылечился от коронавируса

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По официальным данным, общее число случаев заболевания коронавирусом в Псковской области достигло 4 499 человек, +41 за последние сутки.
За сутки никто не выздоровел и не умер. Всего выздоровело 3 169 пациентов с диагнозом COVID-19, 62 человек умер.
На данный момент проведено 78 126 исследований.
Статистика по районам
Псков – 1431
Великие Луки – 863
Бежаницкий район - 55
Великолукский район – 190
Гдовский район – 88
Дедовичский район – 67
Дновский район - 107
Красногородский район – 41
Куньинский район –39
Локнянский район - 14
Невельский район - 146
Новоржевский район – 26
Новосокольнический район - 122
Опочецкий район – 46
Островский район – 327
Палкинский район - 53
Печорский район – 81
Плюсский район – 103
Порховский район - 156
Псковский район – 382
Пустошкинский район – 26
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 22
Себежский район – 32
Струго-Красненский рай