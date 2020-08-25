За сутки ни один пскович не вылечился от коронавируса

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По официальным данным, общее число случаев заболевания коронавирусом в Псковской области достигло 4 499 человек, +41 за последние сутки.

За сутки никто не выздоровел и не умер. Всего выздоровело 3 169 пациентов с диагнозом COVID-19, 62 человек умер.

На данный момент проведено 78 126 исследований.

Статистика по районам

Псков – 1431

Великие Луки – 863

Бежаницкий район - 55

Великолукский район – 190

Гдовский район – 88

Дедовичский район – 67

Дновский район - 107

Красногородский район – 41

Куньинский район –39

Локнянский район - 14

Невельский район - 146

Новоржевский район – 26

Новосокольнический район - 122

Опочецкий район – 46

Островский район – 327

Палкинский район - 53

Печорский район – 81

Плюсский район – 103

Порховский район - 156

Псковский район – 382

Пустошкинский район – 26

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 22

Себежский район – 32

Струго-Красненский рай