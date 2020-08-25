26 августа Псковский театр кукол покажет очаровательную историю "Бегемотик" для детей от 2-х лет

Фото: Псковский областной театр кукол

Уже завтра, 26 августа, в Псковском областном театре кукол премьера. Зрители впервые увидят спектакль "Бегемотик" по пьесе Сергея Кузина.

Эта симпатичная и очень добрая история никого не оставит равнодушным. Как рассказывают режиссер постановки Борис Поткин и художник Мария Воробьёва, "случилась она в самом обыкновенном дворе, на детской площадке, в обычной песочнице".

Спектакль в очередной раз напомнит нашим детям о том, о чём мы сами иногда пытаемся с ними говорить: счастлив каждый из нас лишь тогда, когда он кому-то нужен. И как это прекрасно, когда у человека есть друзья.

Фото: Псковский областной театр кукол

У героя спектакля, забытого в песочнице игрушечного бегемотика, чуткая душа и доброе сердце. Наш грустный (но лишь в начале действия) бегемотик, не может спокойно видеть чужую боль.

А вот что именно преодолел наш отзывчивый герой ради спасения будущего друга, и как он стал весёлым, вы узнаете не сегодня. Зато во время спектакля — непременно!

"Детям от 2-х лет история непременно понравится" - уверяют актеры спектакля Юлия Зубрилина, Наталия Неласая и Валерий Болданюк.