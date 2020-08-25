.

В Пскове запустят автобусы до микрорайона Родина, рассказал в эфире ПАИ-live председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Автобусы запустят по улице Западной. Ее планируется расширить до четырёх полос на участке дороги до улицы Байкова.

Планируется сделать новое освещение и автобусные остановки. Борис Елкин отметил, что для жителей Владимирской и Никольской это очень актуально, так как, автобусного сообщения с микрорайоном нет, а ближайшая остановка находится на улице Коммунальной.

Здесь планируется оборудовать новую автобусную остановку и решить проблемы с освещением. Скриншот из Яндекс.Карт

«Поступает очень много жалоб, что людям, особенно с детьми, приходится преодолевать большое расстояние», - отметил Борис Елкин.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству отметил, что сейчас решается вопрос с организацией разворота для автобусов в окрестностях микрорайона. Кроме того, нужно решается, какие автобусы смогут «уместиться» на небольшой улице.

На данный момент, дороги на территории жилого комплекса бесхозные. Как отметил председатель комитета, надо, чтобы у дорог появился балансодержатель.