Модный фотограф из Пскова рассказала о том, как попасть Vogue и галереи Европы

Фото из социальной Вконтакте

Псковичка Екатерина Сокова больше известна не в родном городе, а за пределами региона и даже за рубежом. О том, как ее фотографии попали в зарубежные глянцевые журналы и галереи Европы Екатерина рассказала «АиФ-Псков».

"Дело в том, что раньше у меня было что-то вроде социофобии: не общалась с людьми, и мне было нормально. Но потом я решила, что если у меня получается зарабатывать на фотографии, неплохо было бы лечить свою социофобию. И благодаря своей работе я потихоньку от нее избавилась" - рассказала знаменитая псковичка.

На вопрос Екатерине, какие фотографии чаще попадают на страницы журналов, она рассказала, что ее взгляды пророй кардинально не совпадают с редакторами глянца:

"У меня специфическая фотография: много черно-белого. Но большинство журналов любят цвет. Сейчас в тренде натуральность цветов, очень модны в мире (мы пока этого не признаем) — бытовые, обыденные вещи. Почему Марков [живущий в Пскове Instagram-фотограф Дмитрий Марков, который стал лауреатом ряда престижных международных фотоконкурсов - «АиФ-Псков»] так бомбанул? Потому что для нас — это обыденность, мы в этом живем. А в Европе и Америке считают, что это классно, колоритно!".