29 августа в Пскове состоится открытие сквера на Четырёх углах

.

В Пскове 29 августа состоится торжественное открытие отремонтированного сквера на Четырех углах, сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

«Мы хотим, чтобы там люди могли выражать свое и общественное мнение, политическое мнение, а также свои творческие устремления», - рассказала начальник комитета по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова Кристина Кобызь.

Сквер планируется переименовать в Сквер искусств. Сейчас его официально называют сквер 60-летия Октября.

В обновленном сквере на Четырех углах появятся скульптуры кузнеца Евгения Вагина. «Небольшая скульптура в виде сердца, которая говорит, что мы любим свой город, что мы, жители, должны им гордиться, любить его и беречь», - пояснила гостья эфира.

На данный момент в сквере установлены малые архитектурные формы и построена небольшая детская площадка.

Территория сквера позволит проводить в нем массовые мероприятия. По словам Кристины Кобызь, будет выход электричества, чтобы подключить свою аппаратуру, сделать небольшую сцену. Городская библиотека нашла место для организации книгообмена.

Кристина Кобызь подчеркнула, что сейчас, из-за ограничения на проведение массовых мероприятий, на открытии сквера будет играть небольшой оркестр, а для гостей также будет работать выставка-пленер Детской художественной школы. Кроме того, гости смогут поучаствовать в квесте, который организует библиотека.