Псковичка пострадала в результате тройного ДТП

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Женщина пострадала в тройном ДТП в Стругокрасненском районе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла 25 августа около 15:18 на 218 километре автодороги Санкт-Петербург -Невель на территории Стругокрасненского района.

Водитель автомобиля Lifan, 54-летний житель Мурманской области, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с Renault, под управлением 30-летней жительницы Палкино.

В результате удара, Renault совершил столкновение с автомобилем МАЗ, которым управлял 56-летний петербуржец.

Как отметили в ведомстве, все водители трезвы. В результате ДТП госпитализирована водитель Renault, женщина получила перелом бедра.

По данному факту проводится проверка.