Псковичка пострадала в результате тройного ДТП

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Женщина пострадала в тройном ДТП в Стругокрасненском районе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Дорожная авария произошла 25 августа около 15:18 на 218 километре автодороги Санкт-Петербург -Невель на территории Стругокрасненского района.
Водитель автомобиля Lifan, 54-летний житель Мурманской области, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с Renault, под управлением 30-летней жительницы Палкино.
В результате удара, Renault совершил столкновение с автомобилем МАЗ, которым управлял 56-летний петербуржец.
Как отметили в ведомстве, все водители трезвы. В результате ДТП госпитализирована водитель Renault, женщина получила перелом бедра.
По данному факту проводится проверка.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области