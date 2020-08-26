46% работников Псковской области выбрали профессию случайным образом

9% специалистов выбрали профессию по наставлению родителей, но сейчас ни капли не жалеют

Статистика вакансий по Псковской области показала, что только 18% соискателей решили, кем станут, еще в детстве. Порядка половины выбрали профессию по случайному стечению обстоятельств. Такие сведения привела служба исследований сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Анализ резюме соискателей по регионам России показал, что помимо вышеприведенных данных, 9% специалистов в Псковской области в начале карьерного пути оказались под влиянием родительского мнения в выборе профессии. Но большинство соискателей сегодня все же ищут в работе что-то свое. Как показал опрос, выбор вакансии зачастую падает в пользу определенной профессии, исходя из увлечений.

На первом месте в рейтинге хобби соискателей оказался спорт, неудивительно, город развивается в этом направлении стабильно. Велодорожки, воркаут площадки, пешеходные зоны в парках и прекрасная набережная - рай для спортсменов любого уровня. Кстати, псковская велосипедистка Марина Сырадоева на днях дважды заработала титул Чемпиона России. А на второе место попали путешествия. Ну, как не в Псковской области заразиться городской архитектурой и вдохновиться на туризм.

Кстати, Псков в очередной раз показали на "Первом канале", а после реконструкции в псковской музыкальной школе №1 им. Римского-Корсакова, с концертом в Псков захотел вернуться ее выпускник, преподающий в Берлине.,