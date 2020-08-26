Более 4,5 тысяч человек заболели коронавирусом в Псковской области

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4 527 человек заболели коронавирусом в Псковской области, 28 из них - за последние сутки.

За прошедшие сутки справились с болезнью 24 человека. За все время - 3 193 человека.

На данный момент проведено 78 814 исследований, умерло от COVID-19 61 человек.

Статистика по районам

Псков – 1439

Великие Луки – 868

Бежаницкий район - 55

Великолукский район – 190

Гдовский район – 88

Дедовичский район – 69

Дновский район - 107

Красногородский район – 41

Куньинский район –39

Локнянский район - 14

Невельский район - 147

Новоржевский район – 26

Новосокольнический район - 123

Опочецкий район – 46

Островский район – 329

Палкинский район - 53

Печорский район – 81

Плюсский район – 103

Порховский район - 157

Псковский район – 389

Пустошкинский район – 26

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 22

Себежский район – 33

Струго-Красненский район – 47

Усвятский район - 24