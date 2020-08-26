Более 4,5 тысяч человек заболели коронавирусом в Псковской области

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4 527 человек заболели коронавирусом в Псковской области, 28 из них - за последние сутки.
За прошедшие сутки справились с болезнью 24 человека. За все время - 3 193 человека.
На данный момент проведено 78 814 исследований, умерло от COVID-19 61 человек.
Статистика по районам
Псков – 1439
Великие Луки – 868
Бежаницкий район - 55
Великолукский район – 190
Гдовский район – 88
Дедовичский район – 69
Дновский район - 107
Красногородский район – 41
Куньинский район –39
Локнянский район - 14
Невельский район - 147
Новоржевский район – 26
Новосокольнический район - 123
Опочецкий район – 46
Островский район – 329
Палкинский район - 53
Печорский район – 81
Плюсский район – 103
Порховский район - 157
Псковский район – 389
Пустошкинский район – 26
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 22
Себежский район – 33
Струго-Красненский район – 47
Усвятский район - 24