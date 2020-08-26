Три дороги отремонтированы к садикам и школам в Пскове, Острове и Печорах

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В Псковской области запланирована реконструкция дорожного покрытия к трем образовательным учреждениям. об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На первой дороге, ведущей к детскому саду №2 на улице Боровой в Пскове будет проведен ремонт дорожного покрытия. Отремонтировать тротуары и пешеход долгое время просят псковичи, водящие детей в детский сад.

«В этом году проезжую часть и пешеходную зону наконец-то привели в порядок. Установили знаки, нанесли светоотражающую разметку. В ближайшее время по просьбам местных жителей у детского сада появится «лежачий полицейский». И тогда путь до образовательного учреждения станет не только удобным, но и безопасным», - рассказала начальник Управления образования Администрации города Пскова Анна Кузыченко.

Вторая 758 метровая дорога по улице Пригородной в Острове тоже гарантируют привести в порядок в этом году. Тротуарные дорожки, ведущие к общеобразовательной школе № 7 имени В. Н. Пушкарева уже давно пришли в негодность. Кроме того, по проекту, ремонт затронул и колодцы, которые располагаются по периметру дороги.

В Печорах в программу ремонта попала улица Каштановая, которая пролегает около важного городского объекта - школы-интерната:

"Подрядная организация отфрезеровала старое покрытие, установила новый бортовой камень и уложила тротуарную плитку на пешеходных дорожках. Сейчас завершается укладка асфальтобетонного покрытия. Впереди нанесение разметки, установка дорожных знаков и финальное благоустройство" - заверили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.