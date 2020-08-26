В кампусе ПсковГУ разместится штаб регионального отделения Российского географического общества

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Под куполом кампуса Псковского государственного университета разместится штаб псковского географического общества. Об этом в ПАИ-live рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Купол кампуса - это самое необычное и вдохновляющее сооружение Псковской области. Изначально купол здания был задуман в форме башни, чтобы продолжить иконный псковский стиль. Наталья Ильина рассказала, как пришла идея разместить в этом живописном месте штаб Русского географического общества.

«Такое место, когда хочется творить, хочется непосредственно наблюдать, созерцать. Ребята подготовили макет проекта, и мы его защитили. Оно на самом деле красивое. При этом оно сочетает стиль штаб-квартиры Москвы, штаб-квартиры Санкт-Петербурга и наш псковский исконный стиль. Стиль этого древнего края, в котором мы, слава Богу, живём и развиваемся», - сказала Наталья Ильина.

Кстати, недавно Российское географическое общество вместе с ПсковГУ начал разработку двух студенческих научных проектов. В рамках сотрудничества у студентов появится бесплатная возможность отправиться в экспедицию по Арктике.