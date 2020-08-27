Печоры готовятся к празднику Успения

Фото: монах Антоний | Псково-Печерский монастырь

28 августа Псково-Печерский монастырь будет отмечать свой главный праздник – Успение Божией Матери.

Сейчас в монастыре активно готовятся к празднику.

"По традиции сегодня в обители будет украшаться цветами дорожка. Первый этап - положить под цветы свежескошенную траву", - сообщили в группе обители в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: иеродиакон Симеон (Кивайло) / Православие.Ru

Обычно в этот день в обитель со всей страны приезжают тысячи паломников со всей страны, чтобы помолиться у древнего образа Успения Богородицы и пройти с ним крестным ходом вокруг стен монастыря.

Фото: иеродиакон Симеон (Кивайло) / Православие.Ru

В этом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, крестного хода в монастыре не будет. Богослужения на Успение Пресвятой Богородицы состоится, его будут совершать под открытым небом.