Еще один человек погиб от коронавируса в Псковской области

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В Псковской области за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 29 человека, сообщили в региональном оперативном штабе.

Общее количество случаев COVID-19 в регионе достигло 4 556 человек. За сутки в регионе вылечилось от COVID-19 21 человек.

С начала эпидемии выздоровели 3 214 человек (21 сегодня).

Умерло 62 человека. Один из них - за прошедшие сутки.

На данный момент проведено 79 520 исследований.

Статистика по районам

Псков – 1449

Великие Луки – 873

Бежаницкий район - 55

Великолукский район – 190

Гдовский район – 88

Дедовичский район – 69

Дновский район - 107

Красногородский район – 41

Куньинский район –41

Локнянский район - 14

Невельский район - 147

Новоржевский район – 26

Новосокольнический район - 123

Опочецкий район – 46

Островский район – 330

Палкинский район - 53

Печорский район – 81

Плюсский район – 103

Порховский район - 161

Псковский район – 391

Пустошкинский район – 27

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 23

Себежский район – 35

Струго-Красненский район – 48

Усвятский район - 24