Еще один человек погиб от коронавируса в Псковской области

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В Псковской области за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 29 человека, сообщили в региональном оперативном штабе.
Общее количество случаев COVID-19 в регионе достигло 4 556 человек. За сутки в регионе вылечилось от COVID-19 21 человек.
С начала эпидемии выздоровели 3 214 человек (21 сегодня).
Умерло 62 человека. Один из них - за прошедшие сутки.
На данный момент проведено 79 520 исследований.
Статистика по районам
Псков – 1449
Великие Луки – 873
Бежаницкий район - 55
Великолукский район – 190
Гдовский район – 88
Дедовичский район – 69
Дновский район - 107
Красногородский район – 41
Куньинский район –41
Локнянский район - 14
Невельский район - 147
Новоржевский район – 26
Новосокольнический район - 123
Опочецкий район – 46
Островский район – 330
Палкинский район - 53
Печорский район – 81
Плюсский район – 103
Порховский район - 161
Псковский район – 391
Пустошкинский район – 27
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 23
Себежский район – 35
Струго-Красненский район – 48
Усвятский район - 24