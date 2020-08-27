Псковские воркаутеры сделали видео с новых площадок за Ледовым дворцом

Фото: спортивное движение «Street Workout Псков»

Недавно в Пскове за Ледовым дворцом установили две площадки для занятия воркаутом. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" рассказали в спортивном движении «Street Workout Псков.

Новые спортивные площадки для воркаута оснащены всем необходимым и пригодятся не только для профессионалов, но и для развлечения детей, рассказывают спортсмены:

"На площадке этого варианта исполнения есть необходимый набор инвентаря для того, чтобы абсолютно любой человек смог подтягиваться, отжиматься на брусьях. Дети могут карабкаться по шведской стенке и рукоходу, таким образом занимаясь физической культурой. Уверены, что люди будут укреплять свой организм и меньше отвлекаться на вредные привычки. Мы считаем, что это направление организации досуга, для молодёжи и для взрослого населения очень актуально, востребовано и не только в нашем регионе, а в целом по стране!".

На своей странице в социальной сети ВКонтакте, спортсмены поблагодарили руководство Ледового дворца и администрацию Псковской области:

"Хочется отметить администрацию Псковской области, спортсменов воркаут движения, руководство ледового дворца за слаженную работу по установке новых спортивных площадок и как мы видели уже востребованных среди местных жителей" - заключили воркаутеры.