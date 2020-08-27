Расписание прямых трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре

Фото: иеродиакон Симеон (Кивайло) / Православие.Ru

В этом году из-за со сложной эпидемиологической ситуацией и вспышку коронавируса в монастыре, крестного хода на Успение не будет.

Богослужения на Успение Пресвятой Богородицы состоится. Псковская епархия организует прямые трансляции богослужений в честь Успения Пресвятой Богородицы.

27 августа в 17:30 – малая вечерня, крестный ход с иконой Успения Пресвятой Богородицы и праздничное всенощное бдение.

28 августа в 10:00 – праздничная Божественная литургия.

28 августа в 18:00 – всенощное бдение с чином погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы.