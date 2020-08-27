В 14-ти кинозалах области бесплатно покажут культовый фильм «Судьба человека» Сергея Бондарчука

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В Псковской области в рамках Всероссийской акции «Великое кино Великой страны», покажут культовую драму «Судьба человека» Сергея Бондарчука и документальную ленту «Простые главные слова» Сергея Майорова.

Акцию поддержат в 100 городах России. А в Псковской области для показа будет задействовано 14 кинозалов в Пскове, Великих Луках, Невеле, Опочке, Острове, Дно, Пушкинских горах, Печорах, Новосокольниках, Себеже, Бежаницах, Новоржеве и Порхове.

Акция «Великое кино Великой страны» является ежегодной. Организаторы ставят цель показать обществу, что к войне и ценности человеческой жизни необходимо относиться по-особенному. А как именно - они должны прочувствовать через фильм.

Каждая лента, участвующая в акции, снята участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны