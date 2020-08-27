Двух женщин не могут отыскать в серьёзном пожаре на фабрике в Опочке

Фото: Дарья Хваткова

Сегодня, в районе 7 часов утра произошел пожар на кожгалантерейной фабрике в Опочке. Три человека пострадали, а двух сотрудниц не удается отыскать, об этом сообщил корреспондент газеты "Красный маяк".

В кожгалантерейной фабрике вспыхнул серьезный пожар. Предварительная версия случившегося - неосторожное отношение с огнем.

В ходе эвакуации три сотрудницы обратились за помощью в медицинскую службу. Одна получила ожоги, а остальные переломы. Все сотрудницы были доставлены в опочецкую больницу. Еще до двоих не удается дозвониться.

По официальным данным погибших не значится.