Игорь Иванов обсудил с главой Порховского района социально-экономическое состояние муниципалитета

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Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов провел рабочую встречу с главой Порховского района Виктором Степановым, на которой они обсудили социально-экономическое состояние муниципального образования, подготовку к отопительному сезону, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, возможность создания новых профсоюзных организаций на предприятиях района, развитие системы социального партнёрства.

Как написал Игорь Иванов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», директор ЛПУ «Санаторий «Хилово» Игорь Феоктистов рассказал о работе учреждения, загрузке и перспективах развития санатория.

По словам Игоря Иванова, сегодня в санатории «Хилово» работают более 400 сотрудников, курорт единовременно может принимать более 650 отдыхающих.

«Состоялся открытый и продуктивный диалог, очень приятно, что муниципальная власть с гордостью говорит о здравнице, оперативно включается в проблематику, ассоциирует развитие курорта неразрывно с развитием муниципалитета. У нас очень много планов, убеждён, что все вместе мы сможем запустить совершенно новую позитивную историю развития курорта и района во благо людей», - написал Игорь Иванов.