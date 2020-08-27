Ситуация с COVID-19 в Псковской области хуже, чем в среднем по России

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Псковская область по заболеванию коронавирусом превышает общероссийскую статистику, сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на селекторном совещании с медиками Псковской области 27 августа.

В Псковской области показатель на 100 тысяч заболевших - 727,8 при среднероссийскиом показателе на 100 тысяч жителей – 652. Как отметил Александр Нестерук, регион " несколько превышает общероссийские показатели".

В семи районах Псковской области и Великих Луках превышен среднеобластной показатель по коронавирусу: в Плюсском, Островском, Дновском, Великолукском, Псковском, Порховском и Великих Луках.

Максимальное количество заболевших коронавирусом зафиксировано в Пскове – 1414 человек или 31% от всей заболеваемости в области. 846 случаев или 18% в Великих Луках.

Среди районов лидирует Псковский район.