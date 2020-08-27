Отмечен рост сокращения внебольничной пневмонии в Псковской области

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Практически в три раза сократилось количество внебольничных заболеваний пневмонией в Псковской области по сравнению с июнем. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на селекторном совещании губернатора Псковской области с медицинскими работниками Псковской области.

Прошлая неделя показала значительное уменьшение показателей по внебольничной пневмонии относительно. Но это не означает, что все пациенты оказались заражены коронавирусом.

В среднем, количество заболевших снизилось на 2,7 раз и достигло 4 556 человек. На данный момент Псковская область превышает общероссийскую статистику по заболеванию коронавирусом.