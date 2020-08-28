Сюжеты Успения Пресвятой Богородицы нашли отражение в псковских фресках

Фото из архива Псковского музея

Известно не менее 70 различных текстов, написанных на разных языках, описывающие подробные обстоятельства кончины Богородицы,сообщили в отделе сохранения фресок Псковского музея.

Мирожское Успение очень лаконично представлено в соответствии с классическим иконописным каноном. Несмотря на то, что канонические тексты не сообщают о времени и обстоятельствах кончины и погребения Богородицы, об этих событиях известно из поздних апокрифов. Об этом рассказали сотрудники Псковского музея:

- В Снетогорских росписях Успение Богородицы представлено максимально подробно. Несмотря на посвящение храма Рождеству Богоматери, сюжет Успения Богородицы в несколько раз превышает по размеру престольную композицию. Он занимает всю северную стену (три яруса). В верхнем ярусе представлен момент "Облачного Вознесения Богоматери", свидетелем которого был апостол Фома.

Также престол мелетовской церкви посвящен празднику Успения Богоматери. Однако престольная композиция не дошла до наших дней. В росписи этого храма сохранились два сюжета, относящиеся к Успенскому циклу и повествующих о последней воле Богоматери. Сюжет рассказывает о том, как Богоматерь на кануне своей кончины жила у апостола Иоанна.