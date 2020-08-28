Минимум 33 тысячи псковичей переболели коронавирусом

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Как минимум 33 тысячи человек в Псковской области переболели COVID-19, заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперативного штаба 28 августа, сообщает ПАИ.

Отмечается, что большинство жителей области перенесли болезнь в лёгкой форме. Ранее Александр Нестерук, рассказывал, что на самом деле коронавирусом заболело в 7 раз больше псковичей, чем показывает официальная статистика.

Также на оперштабе обсуждалось, что в последние четыре дня в регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Александр Нестерук отметил, что с начала недели в Псковской области зарегистрировано 123 новых случая заболевания коронавирусом.

Он выразил опасение, что когда когда начнут формироваться детские коллективы, ситуация может ухудшиться.