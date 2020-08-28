13-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Пскове

Фото: ПАИ

13-летнюю велосипедистку сбили на пешеходном переходе на улице Индустриальной в Пскове, сообщает ПАИ.

Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, спешившись с велосипеда.

После столкновения, ребенок упал под автомобиль Mitsubishi. Девочку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС. Также там находится начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.